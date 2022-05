Disfunzione erettile: i rimedi naturali per l’estate

Una dieta più leggera e maggiore attività fisica, insieme a un buon integratore sessuale, sono gli ingredienti giusti per trattare la disfunzione erettile

Non sempre sotto le lenzuola le cose vanno nel modo migliore e spesso gli uomini vanno incontro a dei problemi di disfunzione erettile di cui si vergognano. Per poterli risolvere anche in vista dell’estate e concedersi notti folli e appassionate in spiaggia, è possibile ricorrere a rimedi naturali che facilitano l’eiaculazione e le prestazioni sessuali.

Disfunzione erettile

Si tratta di un argomento che è ancora considerato un tabù dagli stessi soggetti maschili che ne sono colpiti. Un disturbo o condizione come la disfunzione erettile colpisce moltissimi uomini, a prescindere dalla fascia d’età. I soggetti interessati tendono a non parlarne per vergogna e imbarazzo, anche nei confronti della partner stessa.

Un problema che affligge diversi soggetti maschili e tende a influire, non solo sulla salute fisica, ma anche sull’aspetto sociologico e psicologico causando delle difficoltà nella vita di tutti i giorni e nella relazione di coppia. Un disturbo che ha una causa organica, quindi un malfunzionamento nell’organismo che comporta anche un calo nella frequenza delle erezioni al mattino.

Con questo termine si intende l’incapacità da parte del soggetto di mantenere o avere difficoltà a raggiungere l’erezione durante l’atto sessuale per una esperienza fisica gratificante e soddisfacente per sé stessi, ma anche per la partner. Sono diverse le cause che vanno a influire sulla disfunzione erettile ed è bene individuarle per capire cosa fare.

Da cause che riguardano patologie inerenti l’apparato neurologico oppure cardiovascolare, passando anche per cattive abitudini come il fumo, la poca attività fisica oppure il diabete. Ci sono poi anche fattori psicologici, come l’ansia, lo stress, le preoccupazioni, la paura di fallire e di non essere all’altezza che portano ad avere problemi in camera da letto. Durante la stagione estiva, anche il caldo e l’afa possono sicuramente influire su questa condizione.

Disfunzione erettile: consigli

Un problema che riguarda e coinvolge tantissimi uomini. considerando che avere rapporti sessuali soddisfacenti è importante, ci sono alcuni consigli e suggerimenti utili che possono aiutare a migliorare questo aspetto. Dal momento che l’ansia e lo stress possono essere una delle possibili cause della disfunzione erettile, perché non seguire dei corsi di yoga e di meditazione da fare all’aperto per rilassarsi.

Si può approfittare per cambiare le proprie abitudini di vita. Dal momento che l’estate è ormai prossima, potrebbe essere utile cominciare a consumare alimenti che siano leggeri e privi di grassi e carboidrati. In questo modo, non solo si permette di avere un fisico in forma, ma anche benefici dal punto di vista sessuale, considerando che il sovrappeso e l’obesità sono alcune delle cause scatenanti.

Praticare esercizio fisico insieme alla partner. Una corsa da fare al mattino o la sera appena tornati dal lavoro è utile sia per mantenersi in forma, ma anche per migliorare l’intesa, non solo sessuale. Ci sono poi gli esercizi di Kegel che sono utili in tal senso dal momento che favoriscono l’erezione controllando anche l’eiaculazione.

Si può cambiare anche le proprie abitudini alimentari consumando cibi ricchi di bioflavonoidi come il pompelmo e l’uva che controllano gli impulsi eiaculatori. Ci sono poi una serie di alimenti afrodisiaci, quali l’avocado, le ostriche e le mandorle che migliorano le prestazioni. In commercio ci sono anche integratori sessuali come Blue Bull che favoriscono un miglioramento delle performance.

Disfunzione erettile: rimedio naturale

Per trattare e risolvere i problemi di disfunzione erettile, in vista della stagione estiva, e migliorare il rapporto sessuale, è possibile assumere alcune compresse di Blue Bull, un integratore sessuale considerato il migliore sul mercato. Un prodotto alimentare in compresse che migliora le performance in camera da letto, aumentando la potenza e l’energia sopite.

Mantiene alti i livelli di testosterone dando vigore, durezza al rapporto. Possono assumerlo tutti, a prescindere dall’età. Consigliato sia da esperti che consumatori per tutti i benefici che è in grado di dare. Non ha controindicazioni ed effetti collaterali dal momento che si basa su componenti naturali.

Proprio grazie ai benefici e alla sua affidabilità, è riconosciuto come il viagra naturale ufficiale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Blue Bull garantisce performance sessuali di ottimo livello in quanto si compone di ingredienti di qualità e naturali al 100%, come l’arginina che ha effetti sessuali immediati migliorando la qualità degli spermatozoi; lo zinco che dona eiaculazioni maggiormente abbondanti stimolando anche la produzione di testosterone; estratto di damiana che risolve e tratta i problemi di ansia e impotenza; maca peruviana e Muira Pauma che danno energia e sono afrodisiaci potenti e infine l’estratto di tribulus terrestris che aumenta il desiderio e l’energia sessuale in entrambi i partner.

Si raccomanda di assumerne una compressa dopo pranzo e un’altra subito dopo la cena con dell’acqua. Indicata a tutti coloro che hanno rapporti sessuali insoddisfacenti.

Essendo originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto cliccando qui per il sito ufficiale di Blue Bull, riempiendo il modulo per beneficiare di due confezioni al costo di 59,99€ invece di 120 con spedizione in 24 ore e pagamento possibile con le seguenti modalità: Paypal, carta di credito o anche contanti alla consegna al corriere.

Ricordiamo che il pacco è spedito in confezione anonima, rispettando la privacy dell’acquirente

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.