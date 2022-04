Disfunzione erettile in aumento: anche i giovani ne soffrono

Uno stile di vita sano, una alimentazione corretta e il giusto integratore sessuale sono i rimedi indicati per i problemi di disfunzione erettile.

Avere un sesso appagante e soddisfacente non è sempre possibile, in quanto possono subentrare dei problemi in camera da letto. Una delle difficoltà maggiori riguarda la disfunzione erettile che, secondo uno studio, sembra essere in aumento anche tra i soggetti giovani. Cerchiamo di capire come poter fare e quali rimedi usare.

Disfunzione erettile in aumento

Si tratta di un disturbo, una condizione di cui non soffrono soltanto i soggetti adulti. In base a uno studio che sta conducendo l’ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, sembra che moltissimi giovani al di sotto dei 30 anni, soffrano di disfunzione erettile. Sembra che in Italia sia in aumento e infatti un soggetto su 10 soffre di fuga venosa.

Con il termine fuga venosa di cui soffrono molti giovani si fa riferimento a un deficit vascolare che non permette alle valvole delle vene la giusta continenza ed è dovuto a cause fisiche o alcune patologie come la varici alle gambe oppure la prolassi emorroidare. Ovviamente sono tutte conseguenze che comportano difficoltà a raggiungere l’erezione e quindi problemi di disfunzione erettile.

Sono sempre di più i giovani che hanno difficoltà a raggiungere l’erezione e spesso le cause sono dovute a fattori legati all’emotività e alla sfera psicologica. Nel frattempo, secondo gli esperti del settore, anche il ruolo della donna a livello sociale si è evoluto e questo si manifesta nei rapporti sessuali con i soggetti giovani che vanno incontro ad ansia da prestazione e problematiche di scarsa erezione al momento dell’atto sessuale.

Gli esperti affermano che gli stati d’ansia comportano una vasocostrizione che comporta difficoltà nell’erezione, per cui alcuni giovani non riescono a ottenerla. Insieme a questi fattori, ce ne sono anche altri come il diabete giovanile che comporta dei danni alle strutture vascolari e quindi a problemi di questo genere.

Disfunzione erettile in aumento: consigli

In base agli studi condotti in merito, sembra che la disfunzione erettile sia in aumento anche tra le nuove generazioni. Per riuscire ad appagare la partner e avere un sesso gratificante per entrambi, ci sono alcuni accorgimenti e consigli utili che è bene seguire per migliorare questo aspetto della propria vita.

Ignorare questo problema non è consigliato dal momento che potrebbe anche essere il sintomo di altre problematiche. Apportare alcuni cambiamenti, come uno stile di vita sano insieme a una corretta alimentazione e al divieto di alcool e sostanze stupefacenti, contribuisce ad importanti benefici da questo punto di vista.

Per trattare il problema della disfunzione erettile nei soggetti più giovani, consumare una alimentazione sana e fare esercizio fisico possono sicuramente aiutare. Il fumo, così come l’eccesso di peso e l’obesità sono fattori di rischio che una dieta bilanciata e sana possono migliorare per avere vantaggi sotto le lenzuola.

Stare attenti a quello che si mangia e controllare i livelli glicemici e il colesterolo sono aspetti che possono essere di supporto. Praticare sport come il nuoto, la corsa e anche fare esercizio aerobico previene il disturbo. Dal momento che la causa principale è spesso psicologica, si può parlarne con un esperto in modo da capire cosa fare.

Disfunzione erettile: rimedio naturale

Per contrastare il problema della disfunzione erettile nelle sue forme non gravi, l’integratore sessuale Blue Bull è una soluzi0ne consigliata per questo tipo di problema. Si tratta di un booster naturale (non è un farmaco) in capsule che migliora le prestazioni sotto le lenzuola sprigionando tutta la potenza sopita.

Un prodotto che mantiene i livelli di testosterone molto alti, oltre anche a consentire delle performance sessuali maggiormente ricche di vigore, potenza e durata grazie agli ingredienti al 100% naturali contenuti all’interno della confezione. Un integratore sicuro e adatto per soggetti di qualsiasi età senza danni o controindicazioni particolari.

Un integratore come Blue Bull permette di soddisfare la partner nel modo migliore, di raggiungere finalmente l’erezione senza difficoltà ed essere maggiormente energici aumentando la durata dei rapporti.

Grazie ai suoi benefici e sicurezza è riconosciuto universalmente come il viagra naturale

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Blue Bull garantisce risultati sicuri, anche grazie agli elementi naturali al suo interno, quali l’arginina che migliora la funzione erettile favorendo la produzione degli spermatozoi; lo zinco che favorisce il testosterone e anche eiaculazioni abbondanti; l’estratto di maca e Muira Pauma considerati due afrodisiaci che aumentano la durata del rapporto; l’estratto di damiana che risolve i problemi di impotenza e frigidità e infine il tribulus terrestris che aumenta l’energia e ha benefici in campo sessuale.

Gli esperti raccomandano di assumerne una compressa dopo i pasti principali.

Originale ed esclusivo, non si ordina online o nei negozi, ma soltanto sul sito ufficiale della casa di produzione dove nella sezione compila il modulo basta inserire i dati per approfittare dell’offerta di due confezioni al costo di 59,99€ invece di 120. Il pagamento è a scelta del consumatore tra Paypal, la carta di credito oppure i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.