“Disimpegno civico”: Pascucci rompe con Di Maio e Tabacci

"Noi non abbiamo mai chiesto seggi sicuri ma soltanto la possibilità di candidare personalità del civismo": Alessio Pascucci rompe con Di Maio e Tabacci

L’accusa è di “disimpegno civico”: Alessio Pascucci rompe con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci e a pochi giorni dalla chiusura dei giochi Agenda Nazionale Civica lascia il movimento del ministro degli Esteri uscente ed ex pentastellato. Il motivo? Il solito: taglio dei parlamentari e Rosatellum impongono scelte mirate e ciniche e chi ci rimette sono i cespugli.

Pascucci infatti cita in una lettera di benservito: “il mancato rispetto della dignità politica e la totale mancanza di trasparenza nella gestione di questa difficile fase” che “ci obbliga a interrompere immediatamente questo percorso”.

E ancora: “Noi non abbiamo mai chiesto seggi sicuri ma soltanto la possibilità di candidare personalità del civismo in territori dati per persi ma contendibili per portare alla coalizione di centrosinistra il nostro contributo di conoscenza e competenza amministrativa.

Tutto questo era stato concordato con Impegno Civico, che evidentemente ha preferito blindare alcune poltrone piuttosto che rispettare gli impegni presi”.

“Non ci avete fatto fare neanche gli incontri”

E in chiosa di merito: “Il presupposto di pari dignità e di uguale rappresentanza con i quali abbiamo avviato questo complesso processo, principi da voi inizialmente sostenuti con grande entusiasmo, sono stati completamente disattesi. Non ci avete consentito di prendere parte agli incontri di coalizione per la definizione degli accordi bilaterali, abbiamo avuto notizie frammentarie e incomplete e soprattutto non c’è stato il coinvolgimento di nessuna delle figure di grande rilievo messe a disposizione del partito e della coalizione”.