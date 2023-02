Disney annuncia tagli al personale: a rischio 7 mila posti di lavoro

La multinazionale statunitense Disney ha fatto un’inversione di rotta: l’azienda ha programmato una drastica manovra fondata su tagli del personale e riorganizzazioni interne, che eliminerà miliardi di dollari di costi e migliaia di posti di lavoro.

Le previsioni sono quelle di arrivare ad un risparmio dei costi eccedenti pari a 5,5 miliardi di dollari.

Il risultato di questa decisione del CEO Bob Iger si riassume nel licenziamento di settemila dei 220.000 dipendenti, corrispondente al 3% del totale, con interventi relativi a tutte le divisioni interne dell’azienda, ad esclusione di quella sportiva e dei parchi tematici. La multinazionale presume infatti che questi, rappresentanti il nucleo centrale del business Disney, non subiranno cambiamenti drastici, soprattutto negli introiti.

Il piano di risparmio intrapreso da Disney si fonda sul licenziamento di almeno 7000 dipendenti

Come dichiarato dal CEO, la speranza è quella di avviare il gigante della Corporate America a miglioramento e crescita: infatti, la ripresa è stata sintomo di un guadagno del titolo a Wall Street pari all’8%. Un ottimo risultato, sebbene l’azienda sia ancora in calo del 24% negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, Bob Iger non demorde: ha commentato questa piccola vittoria come “un ulteriore segno incoraggiante di potenziale ritorno alla salute e alla normalità, quantomeno a favore degli azionisti“.

Infatti, l’aim del CEO in questa fase di transizione del colosso Disney ha assicurato il ritorno del pagamento dei dividendi (seppure inizialmente “modesto”) alle partnership intraprese con grandi e piccoli soci entro la fine del 2023. Tale procedura infatti, era stata sospesa nel 2019 a causa della pandemia mondiale allo scopo di preservare risorse.