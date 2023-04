La Disney ha fatto causa a Ron DeSantis, governatore della Florida, accusandolo di compiere sforzi politici per danneggiare le sue attività. Un’azione legale che va avanti da mesi. Scopriamo i motivi.

Perché Disney ha denunciato il governatore della Florida Ron Desantis

La Disney ha fatto causa a Ron DeSantis, governatore della Florida, accusandolo di compiere sforzi politici per danneggiare le sue attività. L’azione legale si inserisce nello scontro che va avanti da mesi, sulla legge “Don’t say gay” approvata da DeSantis e contro la quale si è schierata Disney, scatenando la reazione del governatore.

Secondo quanto riportato da Le Monde, la Disney ha attirato l’ira del governatore dopo aver denunciato questo disegno di legge che limitava l’insegnamento di materie legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere nelle scuole elementari della Florida. Da qui è nato uno scontro. DeSantis ha parlato pubblicamente della possibilità di costruire una “prigione di stato” vicino a Disney World o un parco dei divertimenti concorrente, e ha accennato all’idea di istituire tasse aggiuntive per hotel e pedaggi stradali.

Disney ha denunciato DeSantins: le accuse

Ad inizio aprile, Robert Iger, presidente della Disney, si è espresso contro la decisione di DeSantis di tagliare i benefici di cui Disney World ha goduto a Orlando fin dal 1960. L’azienda ha poi deciso di portare la questione in tribunale, facendo causa al governatore. Nella denuncia Walt Disney Parks and Resort accusa DeSantis di aver organizzato una “campagna” per compiere una “vendetta mirata del governo” come punizione per aver esercitato la propria “libertà di espressione“. Secondo le accuse, questo rappresenta una “minaccia alle operazioni commerciali della Disney, mette a repentaglio il suo futuro economico nella regione e viola i suoi diritti costituzionali“.

La Disney denuncia “una misura di ritorsione contraria al commercio e incostituzionale“, sottolineando di non avere altra scelta che perseguire questa azione legale. L’azienda prevede di investire più di 17 miliardi di dollari a Disney World nel prossimo decennio, creando più di 10 mila posti di lavoro e attirando ancora più turisti in Florida. “Qualsiasi azione per contrastare questi sforzi semplicemente per vendicarsi di una posizione assunta dalla società appare non solo contro il commercio, ma anche contro la Florida” ha dichiarato Iger.