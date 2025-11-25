Disneyland Paris, arriva una nuova area dedicata al mondo di Frozen

Parigi, 25 nov. (askanews) – Novità in arrivo a Disneyland Paris: il 29 marzo 2026 il secondo Parco, ex Walt Disney Studios, prenderà il nome di Disney Adventure World quasi duplicando la sua superficie iniziale e garantendo agli ospiti nuove esperienze. Si tratta di una monumentale reinterpretazione che mira a trasportare i visitatori negli universi più amati di Disney, Pixar e Marvel, segnando una nuova era di avventure indimenticabili.

Tra le novità principali l’apertura di Adventure Way, un viale ricco di intrattenimento, un’attrazione ispirata al film Disney Rapunzel e quattordici nuovi punti di ristoro. Ci sarà inoltre un nuovo lago chiamato Adventure Bay che tutte le sere farà da sfondo a un inedito spettacolo con centinaia di droni in azione.

Il punto focale della trasformazione è però l’apertura di World of Frozen. Il Regno di Arendelle, ricreato a grandezza naturale, include una nuova attrazione per famiglie, uno spettacolo diurno, incontri con le Regine Anna ed Elsa e interazioni con personaggi amati come Olaf. In particolare nella conferenza stampa di lancio Bruce Vaughn, presidente di Walt Disney Imagineering, ha svelato il prototipo di un robot di ultima generazione con le sembianze proprio di Olaf.

Dal punto di vista architettonico, i visitatori scopriranno il maestoso Palazzo di Ghiaccio di Elsa, arroccato sulla Montagna del Nord, alta ben 36 metri. E ai piedi del monte si estende il villaggio di Arendelle, con la sua vivace piazza, gli edifici colorati di ispirazione nordica e specchi d’acqua scintillanti. Gli abitanti del villaggio, accompagnati da una reinterpretazione sinfonica delle canzoni dei film diffusa in tutta l’area, guideranno gli ospiti verso la Baia di Arendelle, la Fontana dell’Amicizia e il Castello. Anche il paesaggio, ispirato ai panorami scandinavi e arricchito dalla presenza di conifere, betulle e faggi, contribuirà a ricreare l’atmosfera delle ambientazioni dei film d’animazione. Naturalmente i visitatori avranno poi l’opportunità unica di incontrare le regine Anna ed Elsa in un incontro regale nel Castello di Arendelle.

Disney Adventure World includerà poi altre due aree, Worlds of Pixar e Marvel Avengers Campus a cui si aggiungerà, in un secondo momento, un quarto mondo ispirato al classico film d’animazione Disney, Il Re Leone e anche una nuova attrazione dedicata al film UP.