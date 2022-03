Disneyland Paris festeggia 30 anni, al via le celebrazioni

Parigi, 8 mar. (askanews) – Disneyland Paris spegne 30 candeline e festeggia l’anniversario con una celebrazione nel parco divertimenti alle porte di Parigi, prima destinazione turistica europea con oltre 375 milioni di visite dal 1992.

Nuove scenografie, nuovi costumi e spettacoli, coreografie con droni e una speciale collaborazione nel campo della moda con la stilista Stella McCartney.

Il nuovo spettacolo va in scena ogni giorno nella Central Plaza di Disneyland Paris, proprio di fronte al Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Al calare della notte, invece, i visitatori potranno assistere ad un nuovo spettacolare ed emozionante momento prima di Disney Illuminations. Con il nome di Disney D-Light, questo nuovo pre-show combina video- proiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce, nebbia, celebri brani Disney e, soprattutto, una coreografia di 200 droni a formare il numero 30 in cielo.

Carmen, Ambasciatrice Disneyland Paris per gli anni 2022 e 2023: “Quest’anno festeggiamo 30 anni di magia a Disneyland Paris.

Ci siamo preparati durante tanti mesi. Abbiamo preparato degli spettacoli, delle nuove ricette per i nostri ristoranti, tantissimi prodotti delle nostre boutique per potersi portare a casa i souvenir e tantissima magia per i grandi e naturalmente per i piccoli”.

Per il via delle celebrazioni tanti ospiti. Tra loro anche la coppia formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. “E’ un’occasione sicuramente per ripartire, c’è l’opportunità di divertirsi per noi adulti e per i bambini, un’occasione perfetta per stare insieme tutta la famiglia. Occasione anche per tornare alla normalità, indietro di qualche anno”, dicono.

Durante il 30esimo anniversario anche l’attesa apertura della nuova area tematica Avengers Campus. A partire dall’estate, i Supereroi dell’Universo Marvel si riuniranno nello spazio degli Studios con nuove originalissime attrazioni.