Negli ultimi anni Disneyland, il parco di divertimenti più amato da grandi e piccini, ha deciso di inserire nella sua vision aziendale anche un altro importante valore, quello dell’inclusione: ecco perché a Disneyland in California sono iniziati a spuntare anche fate madrine interpretate in realtà da cast member uomini. Una scelta, quella del parco, che ha comprensibilmente indispettito più di qualche conservatore.

La fata madrina baffuta di Disneyland diventa virale su TikTok

Negli ultimi giorni sul noto social della Bytedance è diventato virale il video di una guest del parco che ha deciso di riprendere uno dei dipendenti del resort (di nome Nick) impegnato a servire una piccola aspirante principessa.

Il lavoratore è impiegato presso la Bibbidi Bobbidi Boutique di Anaheim, all’interno della quale le bambine (e, perché no, anche i maschietti) possono trasformarsi nei loro personaggi principeschi preferiti, con tanto di trucco e parrucco (chiaramente a prezzi che non tutti possono permettersi).

Fino a non molti anni fa, la presenza di una fata madrina baffuta non sarebbe mai stata accettata all’interno del parco, ma i tempi cambiano e con questa mossa il resort ha voluto lanciare un importante messaggio alla propria clientela: a Disneyland c’è spazio per tutte e tutti, e per ogni identità di genere.

Disneyland has a new fairy 🧚‍♂️ godmother pic.twitter.com/2D1i3E2aD5 — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) June 1, 2023

Le feroci critiche dei conservatori: “È inappropriato”

Il video girato da Kournti Farber, madre di tre figli, ha rapidamente fatto il giro del web. La donna ha ringraziato il dipendente di Disneyland per aver fatto passare alla figlia un momento indimenticabile. Ad ogni modo, secondo i più critici, questa scelta sarebbe “inappropriata” per un parco frequentato soprattutto da bambini piccoli.