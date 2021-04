Disoccupato 30enne trova 4mila euro a terra e li consegna alla Stazione dei Carabinieri della sua città. Ritrovato il legittimo proprietario dei soldi.

Disoccupato trova 4mila euro a terra e li consegna senza indugi ai Carabinieri. È accaduto a Senise, in provincia di Potenza. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario che ha ringraziato personalmente l’onesto concittadino.

Disoccupato trova 4mila euro a terra e li consegna ai Carabinieri

Il protagonista di questa lodevole azione è Andrea Fioretti, un trentenne lucano disoccupato da qualche tempo e in cerca di occupazione. Camminando per strada nel suo paese, Senise, piccolo comune in provincia di Potenza, si è imbattuto in un mazzo di banconote dal valore di oltre 4mila euro complessivi. L’uomo, nonostante la sua gravosa situazione economica, non ci ha pensato due volte e si è subito recato dai Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Il ritrovamente del denaro è avvenuto nel corso della mattinata di lunedì 19 aprile mentre Andrea Fioretti si trovava a camminare in un piazzale al centro del suo comune.

I soldi erano avvolti in un foglio di carta e suddivisi per banconote di diverso taglio. Una volta raccolti da terra, l’uomo si è recato presso la Stazione locale dei Carabinieri e ha consegnato il denaro raccontando ciò che era accaduto.

I militari hanno avviato subito le indagini per restituire la somma al legittimo proprietario. Queste si sono concluse nella stessa mattinata con il ritrovamento dell’uomo che si è detto felicissimo e grato al concittadino.

Il proprietario delle banconote ha poi spiegato ai Carabinieri che quella mattina si stava recando in banca per fare un versamento. Infine, ha poi chiesto di poter conoscere e ringraziare l’uomo che aveva compiuto il lodevole gesto.

Insieme al proprietario, anche il Luogotenente del Comando cittadino, Biagio De Astis, si è voluto complimentare con Fioretti che ha mostrato grande normalità e senso del dovere.