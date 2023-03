Disordini a Nantes alle proteste contro la riforma delle pensioni

Roma, 23 mar. (askanews) – Scontri e lancio di lacrimogeni tra manifestanti e polizia a Nantes, in Francia, dove secondo i sindacati sono scese in piazza 80.000 persone per protestare contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron.

In piazza striscioni e slogan come “La rabbia del popolo” o “Sta tagliando la nostra pensione. Gli tagliamo la testa?”, in riferimento al presidente francese. Un uomo in bicicletta ha mostrato il cartello: “L’acqua bolle a 100 gradi, le persone a 49,3!”, come l’articolo della costituzione usato da Emmanuel Macron per far passare la riforma bypassando il Parlamento.

Le proteste di oggi sono le ultime di una serie di scioperi e manifestazioni in tutto il Paese contro le modifiche alle pensioni e l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni.