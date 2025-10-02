Disperso a Ostuni: Dramma a causa di un violento nubifragio

Un drammatico evento ha colpito la località di Ostuni, dove un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio, causando gravi conseguenze nella parte nord della provincia di Brindisi. L’incidente ha coinvolto un uomo che, mentre si trovava in automobile con la moglie, è stato sorpreso da una bomba d’acqua che ha reso la situazione estremamente pericolosa.

Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, con la partecipazione dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile, che si sono mobilitati per cercare di rintracciare l’uomo scomparso.

Le circostanze dell’incidente

Il dramma è avvenuto nella zona di Torre Pozzelle, situata lungo il litorale di Ostuni. Mentre l’uomo e la moglie viaggiavano, il maltempo ha causato un’inaspettata intensificazione delle precipitazioni, portando a un’improvvisa e devastante alluvione. La forza delle acque ha fatto sì che il veicolo uscisse di strada, trascinato via dalle correnti.

Una moglie in salvo

Fortunatamente, la donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre il marito è rimasto intrappolato all’interno del veicolo. Dopo che la situazione si è stabilizzata, le autorità hanno trovato l’automobile, ma dell’uomo non vi è traccia. Le ricerche continuano in modo incessante, con l’obiettivo di riportare alla luce chi è ancora disperso.

Conseguenze del maltempo

Oltre alla scomparsa dell’uomo, il nubifragio ha avuto impatti significativi anche su altre aree. La circolazione dei treni è stata interrotta tra Ostuni e Brindisi, con numerosi convogli bloccati in entrambe le direzioni. Il portale RFI ha comunicato che sono in corso interventi da parte dei tecnici per ripristinare il servizio.

Allagamenti e danni infrastrutturali

Ad Ostuni, si sono verificati allagamenti in diverse zone, compreso il piazzale della stazione ferroviaria, dove l’acqua ha invaso i binari. La situazione è stata monitorata dalle autorità competenti, che stanno lavorando per ripristinare la normalità. Questo evento meteorologico ha messo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture locali di fronte a fenomeni climatici estremi.

Le operazioni di soccorso continuano a essere una priorità, nonostante il maltempo persista. I vigili del fuoco e i membri della protezione civile non si arrendono e continuano a cercare il disperso, sperando di portare buone notizie alla famiglia e alla comunità.