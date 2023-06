Disperso sommergibile turistico in visita al Titanic

Milano, 19 giu. (askanews) – Un sommergibile utilizzato per portare i turisti a vedere il relitto del Titanic è scomparso nell’Oceano Atlantico. La guardia costiera di Boston ha riferito alla BBC che è partita un’operazione di ricerca e salvataggio al largo della costa di Terranova.

Non è chiaro quante persone fossero a bordo quando si sono persi i contatti con l’imbarcazione.

Piccoli sommergibili trasportano sporadicamente turisti paganti ed esperti a vedere il relitto del Titanic, a circa 3.800 m sotto la superficie dell’oceano.

OceanGate Expeditions, una società privata che organizza spedizioni in acque profonde, ha confermato in un comunicato di essere proprietaria del sommergibile scomparso. “Stiamo esplorando e mobilitando tutte le opzioni per riportare l’equipaggio in sicurezza”, ha affermato lunedì. “Tutta la nostra attenzione è rivolta ai membri dell’equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie.” La compagnia addebita agli ospiti 250.000 dollari per un posto nella sua spedizione di otto giorni per vedere il famoso relitto.

Secondo la BBC, il sommergibile può ospitare cinque persone: e un pilota, tre ospiti paganti e quello che chiama un “esperto di contenuti”.