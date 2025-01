Display olografici, trattori a guida autonoma: l'automotive al Ces

Las Vegas (Nevada), 9 gen. (askanews) – Display olografici, macchine sempre più connesse, anche col cervello del guidatore, guida autonoma non solo per le auto ma anche per trattori e tagliaerba, camion della spazzatura full electric. Sono alcune delle innovazioni presentate al Ces da uno dei settori più rappresentato, l’automotive.

Le grandi case puntano su auto sempre più connesse, nel modo più efficiente per il guidatore: Bmw ha presentato il suo nuovo panoramic iDrive, un display panoramico sul parabrezza controllato tramite touch screen

Hyundai Mobis è un display olografico non ancora disponibile sul mercato che proietta sull’intero parabrezza informazioni che vanno dalla velocità di guida agli avvisi di sicurezza e offre anche alcune opzioni di intrattenimento per chi non è al volante. Per non distrarre chi guida cambia aspetto a seconda della posizione: il passeggero in prima fila può guardare un film che non è visibile al conducente.

Mr Brain, sempre di Hyundai, controlla le condizioni di salute del guidatore in tempo reale, dal livello di stress e a quello di attenzione, attraverso le onde cerebrali, avvisa il conducente in caso di problemi, con vibrazioni del sedile, le luci o via voce.

Al Ces Honda invece ha portato due prototipi futuristici: Honda 0 Saloon and Honda 0 SUV. I veicoli della Serie 0 utilizzeranno anche un software di guida automatizzata sviluppato in collaborazione con la startup di apprendimento non supervisionato Helm.AI.

Presente anche l’Italia con l’area espositiva di ICE Agenzia, Anfia e Aida la Maserati MC20 Cielo dotata dell’AI robo-driver per la guida autonoma sviluppato dai ricercatori del Politecnico di Milano, un progetto avanguardistico di AIDA.

Waymo, società del gruppo Alphabet di Google, ha esposto i suoi robotaxi a guida autonoma che si stanno espandendo in California e sono già attivi in San Francisco e a Los Angeles.

Non solo macchine: ci sono i camion della spazzatura full electric di Oshkosh e i trattori a guida autonoma della John Deere.

SoundHound AI leader mondiale nell’intelligenza artificiale vocale, ha presentato invece una piattaforma vocale che consente di ordinare piatti da asporto direttamente dal sistema di infotainment dell’auto.