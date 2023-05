Dispositivi contro virus respiratori, accordo Elt-Sport e Salute

Roma, 16 mag. (askanews) – ELT, la società che opera nel campo della difesa elettronica e Sport e Salute S.p.A., azienda pubblica italiana che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, annunciano una collaborazione all’insegna del comune impegno per la sostenibilità e l’innovazione con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita.

L’accordo ha preso vita nel periodo degli Internazionali di Tennis in corso a Roma fino al 21 maggio. Negli spazi pubblici del Foro Italico sono stati infatti installati 150 dispositivi E4Shield, una tecnologia rivoluzionaria, completamente made in Italy, che agisce all’interno degli ambienti chiusi ed è in grado di inattivare i virus presenti in aria per i quali è programmata, contribuendo a mitigarne la minaccia.

E4Shield, è stata ideata e prodotta dalla società ELT che, forte della sua settantennale esperienza nella gestione dello spettro elettromagnetico, ha trasferito le proprie competenze anche al settore della Biodifesa. L’ulteriore sviluppo di E4Shield è stato reso possibile grazie alla partnership con Lendlease, con l’impegno comune di combattere i virus presenti e futuri che minacciano la qualità dell’aria.

La tecnologia, certificata CE e SAR, è stata attuata nella sua prima versione anti-Covid e oggi presenta un livello di maturità superiore con efficacia dimostrata su un ceppo rappresentativo dei virus dell’influenza stagionale, dando anche in questo caso risultati positivi in aria al 90%.