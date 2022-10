Distorsione del gomito: sintomi, cause e trattamenti

La distorsione del gomito è un infortunio comune che può avere diverse cause e vari trattamenti in base alla gravità del danno.

L’articolazione del gomito è molto complessa, e anche una distorsione lieve può causare problemi a lungo termine se non viene trattata correttamente. I sintomi di una distorsione del gomito includono dolore, gonfiore e rigidità. Le cause possono essere legate a cadute, lesioni dovute all’attività sportiva, traumi di varia entità o incidenti (come quelli automobilistici). Il trattamento di una distorsione del gomito può includere riposo, ghiaccio, compressione ed elevazione (RICE), terapia fisica e nei casi più gravi può prevedere anche un intervento chirurgico. Vediamo dunque di approfondire questo tema.

Quali sono i trattamenti per la distorsione al gomito?

La distorsione del gomito è un infortunio comune, che può verificarsi quando i legamenti che sostengono l’articolazione si stirano o si strappano. Una distorsione minore può richiedere solo ghiaccio e riposo, mentre una distorsione più grave può rendere necessaria l’immobilizzazione e la terapia fisica. Inoltre, si possono utilizzare anche degli accessori di rinforzo come la gomitiera elastica Solidea ad esempio, che è in grado di fornire sostegno e stabilità all’articolazione del gomito, evitando ulteriori lesioni.

Per le distorsioni più gravi, il medico può consigliare di steccare o indossare un’imbragatura per immobilizzare il gomito. In alcuni casi può essere necessario un intervento chirurgico per riparare i legamenti o i tendini lacerati. Con un trattamento adeguato, la maggior parte delle persone guarisce da una distorsione del gomito entro poche settimane. Tuttavia, alcuni soggetti possono accusare dolore e rigidità continui, ma in questi casi può essere utile la terapia fisica riabilitativa.

Cause e sintomi della distorsione del gomito

La distorsione del gomito è una lesione comune che può essere causata da una caduta, da un uso eccessivo del braccio, da un brutto movimento o da un colpo diretto al gomito. I sintomi includono dolore, gonfiore e lividore al braccio, soprattutto nella zona articolare. Altri sintomi comuni sono rigidità, debolezza e intorpidimento dell’arto. Se si manifesta uno di questi sintomi, è importante rivolgersi al più presto ad un medico per escludere eventuali danni gravi.

La distorsione del gomito può essere causata anche da malattie degenerative come l’artrite, che può indebolire i legamenti e renderli più suscettibili alle lesioni. Inoltre, le persone che praticano sport o altre attività che sollecitano l’articolazione del gomito corrono rischi maggiori, come nel caso dei tennisti. Infine, gli individui che hanno avuto precedenti lesioni al gomito hanno anche maggiori probabilità di subire un’altra distorsione nella medesima zona e presso lo stesso arto.

Qual è la differenza tra distorsione del gomito e lussazione?

La differenza principale tra distorsione e lussazione del gomito è la seguente: la prima interessa solo i legamenti, mentre la seconda comporta la dislocazione completa delle ossa che compongono l’articolazione. In sintesi, in una distorsione l’anatomia articolare viene modificata solo temporaneamente. Inoltre, la lussazione può produrre anche danni alle ossa, ai legamenti e ai vasi sanguigni.

I sintomi della lussazione del gomito sono molto simili a quelli di una distorsione: dolore, gonfiore e lividi nel braccio, soprattutto nella zona dell’articolazione. Tuttavia, in una lussazione il dolore è solitamente più intenso e può essere accompagnato da una deformazione dell’arto.