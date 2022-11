Distratto al telefono non si accorge che sta arrivando il treno: investito dal locomotore malgrado la tempestiva frenata del macchinista

Distratto al telefono non si accorge che sta arrivando il treno: investito e soccorso in codice rosso, dramma ferroviario a Latina Scalo dove un cittadino indiano viene centrato dal convoglio in stazione e dopo l’urto viene ricoverato in condizioni gravissime.

Ma cosa è successo nella serata di sabato 12 novembre? Pare che l’uomo fosse in stazione in attesa del treno sulla piattaforma e che fosse affaccendato in una concitata conversazione che lo aveva disolto da tutto.

Distratto al telefono investito dal treno

Parlava al telefono e non si è accorto del convoglio che stava sopraggiungendo. Purtroppo e malgrado la manovra tempestiva del macchinista il convoglio lo ha colpito e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori dell’Ares 118.

La disperata chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è stata fatta specificando che le condzioni della vittima dell’incidente erano gravi.

Il trasporto della vittima al “Goretti”

I soccorritori del 118 hanno perciò trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti in codice rosso, dov’è stato affidato ai medici per le cure del caso. La circolazione dei treni sulla linea Roma-Napoli è stata prima bloccata poi ritardata e molti convoglio sono partiti non in orario mentre altri sono stati dirottati sulla tratta parallela ma intera Roma-Napoli ma via Cassino.