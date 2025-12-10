Distretto del marmo di Verona, ABK Group punta su Affi

Camporengo, 10 dic. (askanews) – Nel cuore del distretto del marmo di Verona, ABK Group si mette al servizio del cliente con il nuovo showroom di Affi, specializzato nelle grandi lastre in gres porcellanato. Primo e unico gestito direttamente da un produttore ceramico nel distretto, l’ABK Group Studio Affi è stato inaugurato nel settembre 2025, mese in cui è diventato immediatamente operativo per dare un servizio a 360 gradi.

Un traguardo celebrato da Stefano Socci, Amministratore Delegato di ABK Group: “Investire in uno showroom ad Affi significa essere presenti nel principale centro di business di pietre naturali in Italia e fra i primi nel Mondo. Con il nostro magazzino possiamo garantire un servizio diretto importante ai nostri clienti, ma anche poter tenere il contatto con loro per imparare quali sono i trend di mercato, i bisogni, le necessità e i campi in cui poter investire nello sviluppo del prodotto”.

Per ABK Group lo showroom di Affi permette di dare visibilità ai due brand più strettamente legati al settore delle grandi lastre, ovvero ABKStone e Materia, i cui prodotti mostrano percentuali di crescita a doppia cifra. I numeri sono importanti, considerando un venduto da 350.000 metri quadri all’anno: “Sono molto soddisfatto della crescita dei nostri brand di grandi lastre, in un campo in cui abbiamo una storia

ultradecennale e lanciato investimenti importanti. Questi, uniti alle tecnologie tipiche di ABK, ci hanno portato ad una crescita nel 2025 superiore al 20% sul mercato italiano e al 16% sul piano globale”.

Nello showroom di Affi, l’esposizione delle lastre valorizza tecnologie uniche, come FullVein3D, che ricrea nello spessore le venature tipiche del marmo con la naturalezza del materiale estratto in cava, oppure l’esclusivo Cooking Surface Prime, il piano cottura a induzione invisibile da collocare sotto alle superfici ABK Group: “Con questo showroom abbiamo la possibilità di mostrare il prodotto fisico, quello che sarà montato nelle cucine o nell’arredo, e avere un punto per organizzare meeting, eventi e mostrare le nostre tecnologie più sviluppate”. Il secondo flagship del produttore dopo lo spazio di Milano, con un’area espositiva di 200 metri quadri progettata dallo studio Archidesign, è affiancato da un magazzino coperto visitabile di quasi 600 metri quadri e accoglie architetti, interior designer, progettisti, marmisti e trasformatori oltre ad accompagnare i clienti, nel caso desiderino vedere fisicamente il materiale, nella scelta delle lastre

per arredo e cucine.