Distribuzione e misura dell’energia elettrica sono sempre più smart

(Adnkronos Salute) – Ogni giorno riceviamo decine di notifiche sullo smartphone. Ma quante di queste sono davvero utili? Sicuramente lo sono quelle che riguardano i servizi essenziali. Si pensi, ad esempio, all'utilità di ricevere in tempo reale informazioni che riguardano la propria fornitura elettrica. Ci ha pensato E-Distribuzione, il primo distributore di energia elettrica ad aver aderito all’App IO, l’app dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA S.p.A. che permette ai cittadini di accedere tramite smartphone alle comunicazioni e ai servizi delle Pubbliche Amministrazioni già integrate a questo canale mobile. L'attenzione alla qualità del servizio e la volontà di intercettare le nuove esigenze dei cittadini sempre più aperti alla comunicazione digitale, personalizzata e accessibile da smartphone, hanno spinto E-Distribuzione ad ampliare l'offerta di servizi dedicata ai propri clienti, semplificando le comunicazioni e il contatto diretto attraverso un canale di comunicazione privilegiato. Il primo servizio a disposizione dei clienti E-Distribuzione tramite App IO permette di essere avvisati in occasione degli interventi programmati che interessano la propria fornitura e che servono a migliorare la qualità e garantire la continuità del servizio elettrico.

In tal modo i clienti E-Distribuzione che hanno scaricato e attivato l'App IO vengono avvisati tempestivamente, con un anticipo tra 5 e 2 giorni, sull'interruzione di corrente programmata e contemporaneamente sui tempi di ripristino del servizio. Le comunicazioni vengono inviate automaticamente all'utente intestatario della fornitura, che ha attivato le notifiche “push” sull’applicazione. La modalità di avviso digitale via App IO integra e completa le modalità di avviso tradizionali attualmente previste dalla normativa, come l'affissione cartacea.

In ottica di offrire un servizio sempre più personalizzato, semplice, veloce e integrato, l'offerta di servizi tramite App IO sarà presto ampliata con nuove funzionalità.

Tra innovazione digitale e transizione energetica

L'innovazione digitale è uno dei driver che sta guidando la trasformazione del modello di E-Distribuzione, la più grande società in Italia nel settore della Distribuzione e Misura di energia elettrica. Un modello che risponde alla crescente domanda di servizi efficienti, accessibili e personalizzati, in grado di creare un valore concreto e accrescere il livello di fiducia verso il proprio distributore di energia. In questa direzione vanno viste diverse iniziative intraprese negli ultimi tempi che sfruttano le potenzialità di tecnologie di ultima generazione come l'Intelligenza Artificiale. Per garantire un'esperienza di contatto sempre più smart e automatizzata è stato creato un assistente bot basato sull'IA in grado di fornire supporto al cliente durante il primo contatto sotto forma di Assistente Virtuale Telefonico, chatbot sul sito web Facebook Messenger e come App nella sezione segnalazioni. Inoltre, il portale E-Distribuzione è stato implementato in ottica comunicazione omnicanale con una serie di nuove funzionalità, tra cui una serie di servizi dedicati agli utenti registrati nell'area riservata, la richiesta di preventivo online o le informazioni su come fare per un nuovo allacciamento. Senza dimenticare l'app E-Distribuzione che permette di controllare in tempo reale lo stato della rete. In ottica di digitalizzazione è stato rilasciato il servizio Virtual Visit, un sopralluogo digitale tramite smartphone che permette di acquisire le informazioni necessarie per un preventivo su misura e per gli eventuali lavori da svolgere, riducendo drasticamente i tempi di attesa. Oltre all'innovazione tecnologica, infine, E-Distribuzione è impegnata in prima linea nella transizione energetica con iniziative a sostegno dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoproduzione.