Gli hanno voluto mandare un messaggio criminale ed è andata distrutta da un incendio doloso l’auto del sindaco di Nola. L’intimidazione a Carlo Buonauro ha innescato indagini e indignazione della politica dopo un rogo nella notte. Da quanto si apprende le fiamme, innescate in cortile, sarebbero arrivate anche a lambire anche l’abitazione in cui vive la sorella del primo cittadino assieme ai suoi tre figli.

Distrutta dalle fiamme l’auto del sindaco di Nola

Non ci sono feriti e sull’origine vige riserbo, ma non tanto da non far trapelare che la pista dolosa è quella privilegiata. I media spiegano che dopo l’allarme sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la Polizia e la Dda. Il team 115 è riuscito a domare le fiamme e ad avviare i rilievi. Buonauro non è solo primo cittadino ma anche magistrato. A Nola era stata incendiata anche l’auto di Erasmo Scotti, consigliere comunale delegato per la frazione di Polvica.

La solidarietà di Gaetano Manfredi

Unanime la solidarietà della politica. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che è originario proprio di Nola, ha detto: “Massima solidarietà e vicinanza al sindaco di Nola Carlo Buonauro per il grave episodio verificatosi stanotte. Va fatta piena luce su questi atti intimidatori. La sicurezza dei sindaci in prima linea sui nostri territori per la difesa della legalità è un tema da porre all’attenzione nazionale”.