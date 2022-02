Disturbatore urla contro il Papa. E Francesco prega per lui

Milano, 2 feb. (askanews) – Città del Vaticano, 2 feb. (askanews) – Papa Francesco ha invitato i fedeli riuniti nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale a pregare per una persona che, durante l’incontro con i fedeli del mercoledì ha urlato alcune frasi dal suo posto. “Questa non è la Chiesa che si augurava Dio”, urlava prima di essere trascinato via dalle forze di sicurezza.

Francesco non ha mancato di fare riferimento all’episodio dicendo: “poco fa ho sentito una persona gridare: un fratello sicuramente in difficoltà e in sofferenza, non so se fisicamente o psicologicamente.

Sicuramente soffre e non bisogna essere indifferenti; se gridava aveva qualche problema. Preghiamo per lui con l’Ave Maria”.