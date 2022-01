Sanremo 2022, Chimica di Ditonellapiaga con Dontella Rettore: testo e significato

Sanremo 2022, Chimica: testo e significato del brano di Ditonellapiaga e Dontella Rettore.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore sono in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Chimica. Due artiste provocatorie, che con la loro canzone faranno discuetere molto, soprattutto per una frase sulle suore. Scopriamo testo e significato.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022

Tra i 25 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 ci sono anche due artiste estremamente provocatorie. Stiamo parlando di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, che portano in scena sul palco dell’Ariston il brano intitolato Chimica. Ritmo pop per una canzone dall’anima punk, che invita a fidarsi sempre della “Chi-chi-chi-chi-chi-chi Chimica“.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Chimica: testo

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Ditonellapiaga e Donatella Rettore, Chimica: significato

Chimica, il brano di Ditonellapiaga e Donatella Rettore in gara al Festival di Sanremo 2022, ha un testo semplice ma estremamente ironico. E’ proprio questa la dote che tutti dovremmo coltivare, per avere un’esistenza serena. Nella vita, d’altronde, è la “chimica” a farci da guida, anche in amore.