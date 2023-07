Diventa gratuita l'App da telefonino che può salvare la vita degli escursionisti in montagna

Due vittime sul Monviso. Una donna gravemente ferita in Val di Ledro. Un noto alpinista tradito da una cresta sbriciolatasi sul Monte Rosa. E un suo collega morto sul Grand Combin, sopra Zermatt. E’ iniziata con un numero preoccupante di incidenti la stagione estiva delle passeggiate e della arrampicate in montagna. D’altra parte anche nel 2022 la metà dei 10.367 interventi effettuati dal Soccorso Alpino e Speleologico italiano si era concentrato nei mesi di giugno (9,5%), luglio (14,6%), agosto (16%) e settembre (10,1%). La differenza, però, quest’anno potrebbe farla una App per il soccorso in montagna che il Club Alpino Italiano (Cai) ha deciso di rendere gratuita per tutti coloro che si apprestano ad affrontare percorsi di varia difficoltà sulle Alpi come sugli Appennini.

L’applicazione, scaricabile su tutti gli smartphone, si chiama GeoResQ ed è espressamente disegnata per agevolare le attività in montagna. Completamente rinnovata nel 2023, è in grado di inviare una richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo e si ha bisogno di soccorso. Diventa gratuita grazie ad un accordo tra Cai, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e ministero del Turismo. Sono stati proprio i fondi stanziati dal MiTur a favore del Club Alpino Italiano a rendere possibile la gratuità già dal 10 luglio.

Uno strumento agile e importante, dunque, diventa fruibile per tutti. Senza spese. «Rendere l’app GeoResQ gratuita significa mettere la sicurezza al primo posto per garantire a tutti la possibilità di godersi le attività in montagna con la piena consapevolezza di avere un filo diretto con i soccorritori in caso di bisogno», ha sottolineato il ministro del Turismo Daniela Santanchè. E considerato che ben il 50,2% degli infortunati è – secondo le statistiche – un turista dedito all’escursionismo in quota, la velocità dei soccorsi coadiuvati dal contatto via App sarà fondamentale per ridurre i rischi di conseguenze irreparabili. E non si tratta soltanto di soccorrere chi cammina: secondo le statistiche del Cai, il 9% dei feriti in montagna sono oggi praticanti dell’escursionismo in mountain bike (trend in forte crescita di anno in anno negli ultimi 5 anni).

In realtà l’App GeoResQ ha già dieci anni. E’ utilizzata da escursionisti e amanti delle attività all’aria aperta durante tutte le quattro stagioni. Lanciata dal CAI e dal Cnsas nel 2013, contava già – prima della gratuità – oltre 220.000 download e 82.000 utenti attivi ogni anno. Sono state finora un totale di 1322 le chiamate di soccorso, 578 gli interventi del Soccorso Alpino e 740.000 le tracce salvate dagli utenti nel corso delle proprie escursioni. «In 10 anni di utilizzo, l’app GeoResQ ha fatto la differenza su oltre cinquecento interventi di soccorso», ha ricordato Maurizio Dellantonio, a capo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

«Fino ad ora l’utilizzo di GeoResQ era gratuito solamente per i Soci del CAI», ha evidenziato il presidente generale del Club Alpino Italiano Antonio Montani. «Grazie ai fondi del MiTur, oggi siamo in grado di offrire un vero servizio pubblico a tutti coloro che frequentano i territori montani. Sui sentieri e sulle pareti, però, la sicurezza totale non esiste – ha ammonito – , questa app deve dunque affiancare la formazione e le necessarie valutazioni delle proprie capacità e dei pericoli insiti in un ambiente non addomesticato dall’uomo».

Prima ancora di dover ricorrere all’App per soccorso, dunque, occorre che chi frequenta la montagna impari l’educazione al bello come al pericolo, e dunque al rispetto delle vette e dei sentieri. Le regole per diminuire il rischio di essere coinvolti in incidenti durante la frequentazione della montagna sono sempre le stesse: «prudenza, preparazione dell’escursione, abbigliamento e attrezzature adeguate, una sana rinuncia alle prime avvisaglie di difficoltà o problemi non previsti e al di sopra delle proprie capacità». Poche regole, ma importanti, per far sì che la montagna sia e resti solo un piacere.

GeoResQ funziona grazie a due centrali operative situate a Sassari, in Sardegna (centrale storica), e a Cassano Irpino (Avellino), in Campania. In queste centrali, attive 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, turnano gli operatori del Cnsas con formazione specifica. L’allarme che giunge alla centrale viene preso in carico e inoltrato al Soccorso Alpino e Speleologico locale e attraverso il Numero unico per le emergenze 112, dove attivo, o attraverso le centrali dell’Emergenza Urgenza Sanitaria; quindi viene avviata la gestione dell’emergenza. È in fase di studio l’integrazione con i sistemi Nue 112 regionali e presto ci saranno novità sulla comunicazione satellitare.