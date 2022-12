Lei, a 48 anni, e contro ogni pronostico è rimasta finalmente incinta ed ha anche partorito.

In questa storia c’è la gioia di due genitori che, nonostante l’età, hanno avuto un figlio dopo tanti anni. La coppia ci aveva provato in tutti i modi ma non ci riusciva

Diventa madre a 48 anni dopo 18 aborti: “Ora siamo felici”

Louise e Mark è il nome dei due protagonisti di questa vicenda. Si sono conosciuti nel 1999 e dopo essersi innamorati, si sono sposati. Lui purtroppo si era sottoposto a vasectomia, che gli impediva di avere figli dato che lo aveva reso sterile, ma lei aveva provato a rimanere incinta attraverso metodi non convenzionali e con l’aiuto dei medici.

Nonostante ciò, la donna ha fallito in più occasioni ed ha avuto 18 aborti. Quando però le loro speranze sembravano essere ormai morte, un dottore ha scoperto il problema.

Il problema di Louise

Louise aveva nel suo corpo le cosiddette “cellule killer“, che le impedivano di portare a termine la gravidanza. Dopo essersi sottoposta ad una cura adeguata la 48enne non ha avuto alcun problema ed è riuscita, dopo 37 settimane di gravidanza, a portare a termine la sua gravidanza dando alla luce William, figlio di Louise e Marc. Louise ha detto al giornale Sun: “Molti ci scambiano per i nonni di Willy, ma non ci preoccupiamo“.

Finalmente, dopo molti anni e molti aborti, i due coniugi sono felici.