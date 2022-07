Divertimento sì ma senza violenza. Appello di Basalari su Tik Tok

Roma, 27 lug. (askanews) – “Rissa e caos? Ragazzi, non è questo il modo giusto per divertirsi”. Steven Basalari – proprietario del Number One (una

delle discoteche più grandi d’Europa) – entra a gamba tesa nelle ultime vicende di cronaca. “Il Number One non tollera più certi personaggi e certi tipi di atteggiamenti, mi vedete sempre molto calmo. Ma sto vedendo immagini sul web: ragazzi giovani che fanno troppe rapine, risse. Ma che modo è questo di vivere? Sono 15 anni che faccio serate, ho 29 anni, e non ho mai litigato con

nessuno.

Mai. Ci vuole un po’ di buon senso. Impariamo a stare con il prossimo”, dice Steven Basalari su Tik Tok. “Davvero vi divertite a litigare? Non è meglio divertisci con gli amici? Dateci una mano a vedere che le serate saranno più belle per tutti, in qualsiasi locale. Da oggi il Number One di Brescia non tollererà più tutto questo, non tollererà più un certo numero di

atteggiamento e tanto meno quei personaggio che vengono da noi solo per fare caos.

Ci sono tantissimi ragazzi che vogliono divertirsi in modo sano. Datemi una mano a diffondere questo messaggio, forse tutti insieme riusciremo a cambiare le cose”, conclude Basalari.