Divieto di balneazione in 19 località dell’Emilia-Romagna, i dati delle an...

Sono 19 le località dell’Emilia-Romagna in cui è stato imposto il divieto di balneazione. La decisione è stata presa a seguito dei risultati allarmanti scaturiti dagli esami condotti sulle acque dell’Adriatico che bagnano la Regione recentemente colpita dall’emergenza alluvione.

Divieto di balneazione in Emilia-Romagna, dove e perché

Sono stati diffusi i risultati delle analisi condotte sulle acque dell’Adriatico condotte dagli esperti dell’Arpae in Emilia-Romagna. I dati emersi dagli esami appaiono alquanto preoccupanti se si considera che ben 19 punti di prelievo, su un totale di 98, situati lungo la costa emiliano-romagnola sono risultati non conformi ai parametri di balneabilità.

Secondo quanto riportato da SkyTg24, le 19 località balneari in cui i parametri non sono conformi per presenza di Escherichia Coli e Enterococco sono:

· Marina Romea;

· Marina Romea, nel tratto 100 metri foce Lamone nord;

· Marina Romea, nel tratto 100 metri foce Lamone sud;

· Casalborsetti nord;

· Casalborsetti sud;

· Casalborsetti camping;

· Bassona nord foce Bevano;

· Marina di Ravenna;

· Marina di Ravenna Sud;

· Lido Adriano;

· Il tratto a 200 metri a sud del confine del poligono di tiro Foce Reno;

· Il tratto a 1,4 km a sud della Foce dei Fiumi uniti;

· Cervia Milano Marittima, nel tratto di 100 metri a nord del porto canale di Cervia;

· Cervia, nel tratto di 50 metri a sud del porto canale di Cervia;

· San Mauro Mare Sud;

· San Mauro Mare Nord;

· Savignano a Mare in provincia di Forlì-Cesena;

· due tratti nel comune di Goro (FE);

· due punti dello Scanno di Goro.

Il commento dell’assessore al Turismo

Nonostante il quadro emerso dalle analisi effettuate dagli esperti dell’Arpae sia alquanto delicato, secondo l’assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini, ci sarebbero anche dei lati positivi.

“I risultati delle analisi mi pare che certifichino lo stato di buona salute del nostro mare, con alcune criticità in alcuni tratti limitati”, ha detto Corsini. “Il quadro della situazione è positivo, e confidiamo che il rientro nei parametri di quei tratti di mare sia questione di poco. La Riviera è pronta, come sempre e come è tradizione, ad accogliere gli ospiti nel migliore dei modi”.