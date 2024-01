Divina Commedia Opera Musical torna al TAM Teatro Arcimboldi

Milano, 16 gen. (askanews) – “La Divina Commedia Opera Musical è il racconto del più grande viaggio mai scritto nella storia dell’uomo, un viaggio che scrive un uomo del trecento ma che è meravigliosamente attuale”.

Così il regista Andrea Ortis racconta l’acclamato kolossal, prodotto da MIC International Company, che nelle passate stagioni ha incantato i principali teatri italiani con ripetuti sold out, e che torna in tour dal 25 gennaio 2024.

Con nuova potenza e straordinaria bellezza sarà in particolare a Milano, al TAM Teatro Arcimboldi dal 30 gennaio al 4 febbraio 2024. E Ortis, assieme a Gianmario Pagano ha curato anche i testi, con le musiche composte da Marco Frisina.

L’edizione 2024 si arricchisce di numerose novità a completamento di testi innovativi e quadri scenici realizzati e pensati dal regista e dal team creativo per rendere l’opera musical un moderno kolossal teatrale: nuovi effetti tecnologici di luci e proiezioni, ancor più evoluti e sorprendenti, che dipingono la scena con quadri in 3D in continuo mutamento, un nuovo cast e la voce narrante di Giancarlo Giannini.