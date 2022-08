Divisi su tutto meno che sul lavoro, lì Letta e Meloni concordano

Specie dopo la vicenda del video dello stupro sui social loro sono divisi praticamente su tutto meno che sul lavoro, lì Letta e Meloni concordano

Sono praticamente divisi su tutto meno che sul lavoro, lì Enrico Letta e Giorgia Meloni, che in queste ore sul video dello stupro postato dalla leader di FdI se le sono date come fabbri, concordano. Al Meeting di Rimini va in scena il confronto fra i “big” della campagna elettorale per le politiche si scopre che ci sono temi che separano e temi che dividono, anzi un tema: quello del lavoro.

Letta e Meloni concordano sul lavoro

Con Letta e Meloni c’erano Matteo Salvini, Antonio Tajani, Ettore Rosato, Maurizio Lupi e Luigi Di Maio ma la convergenza fra i due sul tema del cuneo fiscale è diventata cardine del momento. In buona sostanza entrambi i leader vogliono tagliare le tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi dei lavoratori e dare ossigeno alle imprese. Su salario minimo e soprattutto di reddito di cittadinanza invece fra i due c’è un abisso.

Ad ogni modo ha detto Enrico Letta che va fatto “tutto ciò che possiamo mettere va messo per ridurre le tasse sul lavoro”.

La scelta forte dem che piace anche a Giorgia

“Serve una scelta shock per avere più contratti a tempo indeterminato e più soldi in busta paga”. E poi: “Far cadere il governo Draghi è stato gravissimo anche perché a fine anno i lavoratori avrebbero avuto uno stipendio in più”.

E la leader di FdI che non ha neanche l’ingombro di essere additata come quella che ha “silurato” Draghi? Lei è sulla stessa linea: “L’unico modo per aumentare gli stipendi è abbassare la tassazione sul lavoro, su questo sono d’accordo con Letta“.