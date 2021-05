Dj italiano accoltellato in Francia, morto Davide Masitti “Da Frikkyo”: indagata la compagna

Davide Masitti, dj italiano, è stato accoltellato in Francia. La compagna musicista è indagata per averlo colpito senza l'intenzione di ucciderlo.

Il dj italiano Davide Masitti è morto in Francia e la sua morte è un vero mistero. Secondo gli inquirenti, il 49 enne, conosciuto a livello internazionale per la musica tekno, è stato ucciso da un fendente al fianco.

Dj italiano accoltellato in Francia: indagata la compagna

Davide Masitti, dj italiano di 49 anni, conosciuto a livello internazionale per la sua musica tekno, ha ricevuto una coltellata fatale ad un fianco. Il suo nome d’arte era “Da Frikkyo” e si era trasferito da due anni in Francia con la sua famiglia, per inseguire il suo sogno nel mondo della musica e dedicarsi completamente alla sua carriera. L’indagine è per omicidio. Per il momento la compagna del dj è in custodia.

Secondo gli inquirenti la donna lo avrebbe colpito con un fendente, senza però avere intenzione diretta di ucciderlo. La compagna di Davide per il momento ha negato di essere coinvolta con quanto accaduto. Secondo il suo racconto, il dj italiano si sarebbe ferito da solo.

Dj italiano accoltellato: cosa è successo?

La terribile tragedia è avvenuta martedì scorso nell’abitazione in cui Davide viveva con la sua compagna e con i suoi due figli piccoli, a Saint Michel de Castelnau.

La sua compagna è stata fermata e interrogata. Si chiama Anna, ha 38 anni ed è di Trieste. La donna continua a negare qualsiasi tipo di responsabilità e per il momento gli inquirenti non hanno fornito nessuna informazione su quello che potrebbe essere il possibile movente. La coltellata al fianco lo ha portato alla morte prima che arrivassero i soccorsi. I suoi parenti sono partiti nella notte di venerdì per andare in Francia, dopo aver ricevuto la notizia della sua tragica morte. La famiglia del dj esclude che possa essere stata la compagna ad averlo ucciso.

Dj italiano accoltellato: la raccolta fondi

Gli amici d’infanzia e gli ex compagni di scuola hanno creato una raccolta fondi per la famiglia di Davide Masitti. Intanto, i familiari del dj italiano sono arrivati in Francia per disporre il trasferimento della salma in Italia. Solo uno dei due fratelli ha potuto raggiungere la Francia, mentre l’altro è rimasto accanto alla mamma Lucia Messina. Davide era molto conosciuto per il suo lavoro e la sua musica. La sua compagna è una musicista e condividevano questa grande passione insieme. Lei lo aveva seguito in giro per tutto il mondo per i suoi concerti.