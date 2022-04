DJ Khaled svela la sua stella sulla Walk of Fame, festa di star

Hollywood, 12 apr. (askanews) – Grande festa a Hollywood per il produttore musicale americano DJ Khaled che ha svelato la sua stella sulla Walk of Fame presentandosi tutto vestito di arancione. A celebrarlo oltre alla famiglia, la moglie e i figli, e ai fan, c’erano i suoi amici più cari, gli artisti Fat Joe, Diddy e JAY-Z, solo alcuni dei prestigiosi nomi con cui ha lavorato nel pamorama musicale e dirigenti di etichette discografiche.

“Questa qui, la mia stella, voglio che la mia stella rappresenti la luce, l’amore che brilla su tutti” ha detto l’artista vincitore di Grammy che ha anche posato con la sua collezione di Air Jordan. “Sono palestinese, sono arabo, sono nato in America, quindi sono un arabo-palestinese. Questo riconoscimento è per il mio popolo. È per tutti coloro che rappresentano l’amore, la positività e l’unità… So che mia madre e mio padre sarebbero stati super super orgogliosi, sapete cosa sto dicendo, che loro figlio ha ottenuto una stella che rappresenta tutto il nostro popolo”.

E l’amico rapper Fat Joe, nel complimentarsi con lui, ha detto: “L’amore per la sua famiglia e i suoi figli; nell’hip-hop per molto tempo non abbiamo davvero abbracciato la paternità. Nessuno l’ha fatto come Khaled. E dal punto di vista musicale non c’è nessuno con un orecchio migliore”.