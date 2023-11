Djokovic a Fazio: Sinner diventerà numero uno del mondo

Milano, 20 nov. (askanews) – Yannick Sinner “è il numero uno italiano, ha fatto la storia del tennis di questo paese, sicuramente arriverà al numero uno del mondo e vincerà il Grand Slam. Non lo dico solo io, lo dicono in molti: ha potenziale e talento, è un bravissimo ragazzo, con grandi valori, la sua famiglia e il suo team. Tutti sono molto professionali e dedicati. Gli auguro delle bellissime cose, però non quando gioca contro di me!”. Lo ha detto Novak Djokovic, fresco vincitore delle Atp Finals di Torino in finale contro Sinner, a “Che Tempo Che Fa”, la trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda su Nove e in streaming su Discovery+.