Djokovic andrà in Australia senza vaccino grazie a un’esenzione: è polemica

Novak Djokovic ha ottenuto l’esenzione medica: il numero uno del mondo sarà presente agli Australian Open per il primo Grande Slam dell’anno tennistico.

Australian Open, Novak Djokovic parteciperà al torneo: l’esenzione

Djokovic andrà agli Australian Open.

A darne conferma è lo stesso Nole con un lungo post pubblicato sul sup profilo Instagram, dove annuncia di aver ottenuto un’esezione medica per poter partecipare al torneo. Certificato necessario per poter volare in Australia per chiunque abbia deciso di non sottoporsi al vaccino anti Covid.

Australian Open, Novak Djokovic parteciperà al torneo: le polemiche

La notizia non è però stata presa bene da tutti. Sui social, in particolare, si è scatenata una vera e propria polemica, dovuta anche al fatto che in Australia è stato appena registrato il record di contagi in 24 ore.

Moltissimi utenti, consci delle posizioni mai nascoste del serbo, da sempre molto vicino alle idee No Vax, credono che l’esenzione gli sia stata concessa solo per il suo status.

Australian Open, Novak Djokovic parteciperà al torneo: la riconferma

Non sarà certo un problema per un campione come Nole gestire anche quest’ultima ondata di polemiche che lo riguarda. Infatti, in passato, molto spesso il numero uno del mondo è stato aspramente criticato da tanti appassionati per alcuni suoi comportamenti ritenuti anti sportivi, o per alcune sue dichiarazioni borderline.