Djokovic no vax, giudice: può restare in Australia fino a lunedì

(Adnkronos) – Novak Djokovic, , potrà rimanere a Melbourne fino a lunedì 10 gennaio. Il tennista serbo no vax, che punta a partecipare all'Australian Open grazie a un'esenzione dal vaccino, ha ottenuto una prima, parziale vittoria nell'udienza online a cui hanno partecipato i suoi avvocati.

Il provvedimento di espulsione non verrà attuato prima di lunedì.

Nel frattempo, i legali di Djokovic sperano di risolvere il caso per consentire al 34enne di Belgrado di partecipare al torneo, che si apre il 17 gennaio. Djokovic nel frattempo è confinato al Park Hotel di Carlton, come spiega il quotidiano The Age. Il governo non si è opposto all'ingiunzione che garantisce la permanenza del tennista in Australia fino a lunedì, quando è in programma la nuova udienza, in cui il giudice Anthony Kelly è pronto ad accogliere anche eventuali elementi forniti da Djokovic.