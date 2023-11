Djokovic si allena a Malaga, dopo le Atp a caccia della Coppa Davis

Malaga (Spagna), 21 nov. (askanews) – Sarà un’altra battaglia Djokovic-Sinner? C’è chi scommette sulla semifinale tra Italia e Serbia e dunque, dopo le Atp Finals si potrebbe riproporre la sfida del numero uno al mondo e del numero uno azzurro.

Fatto sta che a Malaga si sono ufficialmente aperte le Finals della Coppa Davis. Tantissimi tifosi sono accorsi allo stadio della città dell’Andalusia per il primo match di giornata, quello tra Canada – campione uscente – e la Finlandia, squadra che non ha mai raggiunto le finals in Coppa Davis.

L’Italia arriva alle Finals di Coppa Davis con grandi ambizioni e con un Sinner carico, motivato e proiettato al futuro. Gli azzurri capitanati da Filippo Volandri scenderanno in campo giovedì 23 novembre, e già contro l’Olanda sarà battaglia. Nella stessa giornata si sfideranno Gran Bretagna e Serbia. Una possibile semifinale tra Italia e Serbia sarà sabato.