Roma, 11 lug. (Adnkronos) – "Ho votato a favore del decreto Aiuti perché due crisi di governo in una legislatura sono già troppe. I chiarimenti nella maggioranza sono utili, ma devono avere una data di inizio e di fine. Ne va dell'affidabilità delle forze politiche e dei singoli che la compongono".

Così in un tweet Francesco Berti, unico deputato M5S che oggi ha votato il dl Aiuti in contrapposizione con la linea del gruppo che non ha preso parte al voto.