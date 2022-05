Il governo ha stanziato un fondo per poter erogare i bonus trasporti pubblici dedicati a studenti e lavoratori: come funzionerà l'agevolazione?

Nel decreto aiuti approvato dal governo è stato introdotto un bonus trasporti pubblici per studenti e lavoratori: si tratta di uno sconto per gli abbonamenti di bus, metropolitane e treni che ha l’obiettivo di favorire il ricorso ai mezzi pubblici e contrastare l’aumento dei prezzi del carburante.

Bonus trasporti pubblici

Ad annunciarlo è stato il ministro Orlando parlando di un “fondo per un supporto a studenti e lavoratori che attenua anche l’effetto dell’inflazione sui salari più bassi“. Per sapere a quanto ammonterà, come si potrà ottenere il bonus per i trasporti e se è vincolato all’ISEE (ipotesi probabile), è necessario attendere che il decreto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che i ministeri coinvolti varino gli eventuali decreti attuativi.

Bonus trasporti pubblici: come funziona

Sono comunque diverse le ipotesi sul tavolo. L’agevolazione potrebbe arrivare con uno sconto al momento dell’acquisto del titolo di viaggio oppure potrebbe consistere in una detrazione fiscale da ottenere dopo la dichiarazione dei redditi. Un’altra possibilità è quella del rimborso da richiedere su una piattaforma dedicata.

Attualmente è ancora in vigore invece il bonus mobilità, richiedibile fino al 13 maggio. Si tratta di un credito d’imposta, per un massimo di 750 euro, riconosciuto a chi, tra il 1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile (monopattini elettrici, biciclette elettriche, acquisto di servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile come il car sharing).

L’agevolazione può essere utilizzata anche per pagare l’abbonamento ai mezzi pubblici.