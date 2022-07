Dl aiuti, Conte non fa marcia indietro: “Avevamo annunciato che non avremmo votato”

Il leader del partito dei pentastellati, Giuseppe Conte, ha parlato del mancato voto sul Dl aiuti alla Camera. Tajani risponde: "Si rischia la crisi"

Il Dl Aiuti è stato approvato dalla Camera con 266 voti favorevoli 47 contrari e 313 partecipanti al voto, ma il Movimento 5 Stelle non ha partecipato. Il leader Giuseppe Conte chiarisce ancora una volta la posizione del suo partito e non fa marcia indietro.

Dl aiuti, le parole di Giuseppe Conte sulla decisione del Movimento 5 Stelle

Non ha sorpreso la decisione dei deputati del Movimento 5 Stelle di non votare in aula in merito al Dl Aiuti. Il M5s aveva già annunciato questa decisione in tempi non sospetti e Giuseppe Conte ci tiene a rimarcare che non sono stati fatti dei passi indietro. Il leader del partito ha, infatti, ripetuto a giochi fatti: “Era una decisione già chiara, perché c’è una questione di merito per noi importante che avevamo anticipato.

C’è una questione di coerenza e linearità, quindi nulla di nuovo. Era stato anche anticipato, è tutto chiaro.”

Le reazioni del mondo della politica: parla Tajani

La mossa dei pentastellati non ha convinto tutti, anzi. Antonio Tajani per esempio, ha spiegato cosa potrebbe succedere ora: “Se il Movimento 5 stelle non dovesse votare la fiducia al Senato si rischia la crisi. Questo non va bene, per questo abbiamo chiesto una verifica.” Conte, su questo tema, non ha voluto rispondere.