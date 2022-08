Dl aiuti: Draghi, '15mld più 2 di misure aggiuntive, si aggiungono ai 35mld quest'anno'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Oggi il governo ha approvato "un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione, soprattutto per le famiglie più vulnerabili, e di aiuto alle imprese", una misura "di proporzioni straordinarie. Voglio dire anche una cosa sul metodi: il testo è stato condiviso con le parti sociali e con i partiti di maggioranza e opposizione.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa condivisione, in particolare il ministro Franco che quest'anno e l'anno scorso ha prodotto 3-4 finanziarie. Un impegno del ministro e del Mef veramente straordinario, credo non abbia precedenti, ma tante cose non le hanno…". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

"Queste misure si aggiungono a quelle di oltre 35 mld che abbiamo fatto in quest'anno per mitigare gli effetti dei rincari.

Il totale della misura approvata oggi è di 15 mld, più altri due di misure aggiuntive. Quindi 17 mld che vanno aggiungersi ai 35".