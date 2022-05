Dl aiuti, Draghi: bonus 200 euro per redditi fino a 35mila euro

Roma, 3 mag. (askanews) – “Il provvvedimento di oggi vale 14 miliardi che si aggiungono agli oltre 15 mld precedenti, in totale quasi 30 miliardi, senza ricorrere a scostamenti di bilancio. Questo sta a dimostrare che non sono tanto gli strumenti che contano ma la risposta alle esigenze”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

Con il dl aiuti “prima di tutto rinnoviamo per altri due mesi il taglio delle accise su benzina e gasolio”.

Il governo ha varato un “importante provvedimento di sostegno ai redditi per 28 milioni di italiani” tra cui i pensionati, per chi ha redditi “fino a 35mila euro ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro”. Lo ha annunciato Mario Draghi in conferenza stampa.