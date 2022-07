Dl Aiuti: Errani, 'errore M5S ma responsabilità non da una parte sola'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Questo decreto contiene misure utili e necessarie anche se non risolutive. E tuttavia, per non trovarci nella situazione in cui siamo oggi, si potevano trovare strade diverse, come sul termovalorizzatore, punto sul quale anche all'interno del gruppo di Leu c'è chi non condivide.

Se siamo onesti dobbiamo dirci che la responsabilità della situazione difficile in cui ci troviamo non sta da una parte sola". Lo ha affermato Vasco Errani, di Leu, nella dichiarazione di voto al Senato sulla fiducia posta dal Governo sul decreto legge Aiuti.

"Io -ha aggiunto- capisco le difficoltà del M5S, capisco che ci siano stati attacchi anche strumentali contro il M5S. E tuttavia considero la scelta di non partecipare al voto un errore politico che mette a rischio per l'oggi ma soprattutto per il domani un grande lavoro fatto insieme in questi anni".