Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Ieri alla Camera il Pd e la premiata ditta Calenda-Renzi hanno votato insieme alla destra a favore degli inceneritori: un passo indietro su ambiente, rifiuti e transizione ecologica. Dal Pd una risposta forte e chiara: un deciso no a un programma progressista che non può non fondarsi sulla sostenibilità ambientale.

Noi non possiamo deviare dai nostri valori, dai nostri principi. Seguiamo dritti il nostro percorso". E' quanto si legge in un post su Facebook del M5S.