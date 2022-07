Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il Governo Draghi è nato per rispondere alle emergenze di famiglie e imprese e anche l’incontro di domani con i sindacati per discutere di agenda sociale e salario minimo è un appuntamento che va in quella direzione. Tutte le forze politiche siano responsabili nel confronti del Paese”.

Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.