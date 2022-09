Dl aiuti: Malpezzi (Pd), 'subito ristori per Terzo settore'

Roma, 16 set (Adnkronos) – "Accogliamo e facciamo nostro l’appello del Terzo Settore che chiede ristori contro il caro-energia per le realtà non profit e le RSA che si trovano in condizioni drammatiche". Lo dice Simona Malpezzi.

"Chiediamo con forza al governo di prevedere nel Decreto Aiuti Ter sostegni agli enti di Terzo settore in ragione del ruolo decisivo che svolgono nei nostri territori per promuovere inclusione sociale, aiutare i più fragili e contrastare le disuguaglianze.

Ci aspettiamo dall’esecutivo un intervento significativo e immediato”, aggiunge la presidente dei Senatori del Pd.