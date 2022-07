Roma, 7 lug (Adnkronos) – Sono 28 i deputati del Movimento 5 stelle che non hanno votato la fiducia al Dl aiuti alla Camera perchè figurano assenti o in missione nella seduta di oggi pomeriggio. I 5 stelle, in percentuale, hanno garantito la presenza del 73% del loro gruppo.

Poco meno della Lega, presente con il 74% di deputati con 25 non partecipanti al voto e 9 in missione. Il gruppo più presente è risultato quello del Pd con l'83% di deputati partecipanti al voto.