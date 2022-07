Roma, 14 lug. (askanews) – Via libera dal Senato alla fiducia al governo sul dl Aiuti e contestualmente anche al provvedimento, che ora è legge. I voti a favore sono stati 172, i voti contrari 39. I partecipanti al voto sono stati 212, i votanti 211.

I 61 senatori del gruppo M5s non hanno partecipato al voto come annunciato in dichiarazione di voto.

(IMMAGINI SENATO TV YOUTUBE)