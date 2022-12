Dl Aiuti quater: al via in Senato dibattito su fiducia

Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - Al via in Aula in Senato il dibattito al dl Aiuti quater su cui il governo ha posto la questione di fiducia, la prima fiducia chiesta dal governo Meloni....