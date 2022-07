Dl Aiuti: Renzi, 'meglio elezioni che un ricatto continuo, Conte clown a fine show'

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Meglio le elezioni che un ricatto continuo, meglio un chiarimento vero che tutto questo indecoroso balletto. Se non ci sono le condizioni e si deve andare a elezioni si vada a elezioni. Tutto, ma non questo clima di sfilacciamento dove la gente vede i problemi in busta paga, nella bolletta e pensa che la politica stia parlando di Conte, cioè di un clown triste a fine show.

Se i Cinquestelle hanno qualcosa da dire, lo dicano, altrimenti smettano con questa tarantella indecorosa”. Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando a Monza il suo ultimo libro “Il Mostro”, edito da Piemme.