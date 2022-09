Dl aiuti: Turco (Fdi), 'Fdi cerca coperture sottraendole a Sud e Pnrr'

Roma, 28 set. (Adnkronos) – "Desta allarme l'intenzione di Fdi, manifestata in varie dichiarazioni di suoi esponenti, di recuperare risorse contro il caro bollette dai Fondi europei per il Sud e dal Pnrr. Significa, in buona sostanza, sottrarre fondi principalmente legati al Mezzogiorno e destinati alle infrastrutture anche al Nord, con riferimento al Pnrr.

Allarma ancora di più che alcuni esponenti di Fdi affermino di voler recuperare da questa operazione più di 60 miliardi". Lo afferma in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

"Certo, non è una novità l'atteggiamento ostile del partito di Giorgia Meloni nei confronti del Pnrr, grande conquista europea del governo Conte II e del M5S, visto che Fdi si è più volte astenuto sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ma apprendere che ora intendono sottrarre risorse agli stanziamenti italiani a supporto del Pnrr, e sottrarre risorse europee destinate al Sud, non può che generare allarme e forte preoccupazione. Non vorremmo si delineasse una strategia semplicemente 'tappa-buchi', laddove l'attuale emergenza energetica presuppone interventi strutturali, anche sostenuti con un corposo scostamento di bilancio: la recessione è alle porte in Germania, la locomotiva d'Europa, e rischia concretamente di allargarsi a tutta l'Unione.

Perdere tempo raschiando il fondo del barile, senza avere un'ampia strategia economica, sarebbe un errore imperdonabile. Faremo tutta l'opposizione necessaria a evitare questo scempio", conclude l'esponente pentastellato.