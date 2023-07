**Dl alluvioni: via libera alla fiducia dalla Camera con 200 sì**

Roma, 25 lug (Adnkronos) - La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul Dl alluvioni con 200 sì e 130 no. In voto finale sul provvedimento dovrebbe arrivare entro le 22. ...