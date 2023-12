Dl Anticipi: Della Vedova, 'ennesimo voto fiducia, siamo a record assoluto'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Oggi il governo chiede l’ennesimo insopportabile voto di fiducia. Nel mese di novembre sono stati chiesti 8 voti di fiducia, un record assoluto. Non so se questo dipenda, usando le parole del nuovo presidente della Corte Costituzionale Barbera, se sia un segno...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Oggi il governo chiede l’ennesimo insopportabile voto di fiducia. Nel mese di novembre sono stati chiesti 8 voti di fiducia, un record assoluto. Non so se questo dipenda, usando le parole del nuovo presidente della Corte Costituzionale Barbera, se sia un segno di debolezza e non della forza della maggioranza”. Lo ha detto il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova, intervenendo nell’aula di Montecitorio.

“Quello che resterà agli atti è lo stravolgimento della fisiologia legislativa del Parlamento, fatta da un governo che può vantare una maggioranza chiarissima. Il presidente della Camera dica a premier e ministro dei rapporti del Parlamento che questo è inaccettabile. Così come è inaccettabile che a questa Camera venga assegnata la legge di bilancio in prima lettura dopo il 26 di dicembre: se questo dovesse succedere, sarebbe meglio andare in esercizio provvisorio all’americana, perché è intollerabile quello che sta accadendo. Siccome non vogliono che il Parlamento emendi la manovra, non riescono a farla. Il presidente della Camera – ha concluso Della Vedova – difenda questo ramo del paravento da questa prassi quotidiana dei voti di fiducia, manca di rispetto e calpesta le prerogative della Camera”.