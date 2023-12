Dl Anticipi: Governo pone fiducia alla Camera, domani voto, giovedì atteso ok finale**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sul cosiddetto decreto legge Anticipi, già approvato dal Senato e da convertire entro il prossimo 17 dicembre. Per domani alle 13 sono previste le dichiarazi...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la fiducia alla Camera sul cosiddetto decreto legge Anticipi, già approvato dal Senato e da convertire entro il prossimo 17 dicembre. Per domani alle 13 sono previste le dichiarazioni di voto, quindi la chiama alle 16.15. Seguirà l'esame degli ordini del giorno, mentre per giovedì è atteso il voto finale sul provvedimento.

Benedetto Della Vedova, di Più Europa, Federico Fornaro, del Pd, Andrea Quartini, del Movimento 5 stelle, e Maria Chiara Gadda di Italia viva, hanno definito "un andazzo inaccettabile" il ripetuto ricorso alla fiducia da parte dell'Esecutivo, "un problema istituzionale" che rende necessario l'intervento della presidenza della Camera.